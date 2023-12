मुंबई इंडियंस ने IPL 2024 से पहले हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान नियुक्त किया जिससे रोहित शर्मा के शानदार 10 साल कप्तानी करियर का अंत हो गया. हार्दिक को मुंबई का कप्तान बनाए जाने से रोहित के फैंस खासे नाराज है. जब से रोहित को कप्तानी से हटाया गया है तब से सोशल मीडिया पर कई वीडियो सुर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें कई फैंस विरोध जताने के लिए मुंबई की जर्सी और कैप जलाते नजर आ रहे हैं. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने से फैंस ही नहीं बल्कि कई पूर्व क्रिकेटर भी हैरान हैं.भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने कहा कि वह आश्चर्यचकित थे कि पांच बार के चैंपियन ने रोहित शर्मा को अपने कप्तान पद से हटा दिया.

जाफर ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ एक वीडियो चैट में कहा, “लेकिन मुझे आश्चर्य है कि एमआई इतनी जल्दी रोहित शर्मा से आगे बढ़ गया है. ये इतनी जल्दी हुआ, मैं भी थोड़ा हैरान हूं. जब उन्होंने ट्रेड किया, तो शायद हार्दिक को यह बता दिया गया था कि वह कप्तान के रूप में आने वाले हैं. लेकिन क्या इसके बारे में रोहित को सूचित किया गया था, मुझे नहीं पता. ”

मुंबई की चिर-प्रतिद्वंदी चेन्न सुपर किंग्स ने भी रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में रोहित और धोनी की कई सारी फोटोज को एक साथ जोड़कर वीडियो के रुप में दर्शाया गया है. चेन्नई की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिस पर रोहित की वाइफ रितिका सजदेह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

रितिकी ने चेन्नई की इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में येलो कलर का दिल वाला इमोजी शेयर किया है. चेन्नई के फैंस को रोहित की वाइफ का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है. चेन्नई फैंस इस पोस्ट के रिप्लाई में रितिका को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

Ritika Sajdeh(Rohit Sharma’s wife) has reacted to CSKs post with an Yellow heart. She dint react or even like any of Mumbai’s post about Hardik or Rohit.

MESSAGE IS CLEAR pic.twitter.com/tSY0x5QRRd

— Das (@SergioCSKK) December 16, 2023