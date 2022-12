Rohit Sharma को टूटे अंगूठे के साथ बैटिंग करता देख इमोशनल हुईं वाइफ रितिका सजदेह, पोस्ट वायरल

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का अंगूठा डिस्लोकेट (dislocated thumb) हो गया. बांग्लादेश की पारी के दूसरे ओवर में रोहित दूसरी स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. तभी उन्होंने मोहम्मद सिराज के पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अनामुल हक का कैच छोड़ दिया और गेंद लगने से उनके बाएं हाथ से खून निकलने लगा. उन्हें स्कैन के लिये ढाका अस्पताल ले जाया गया और शुरूआती उपचार के दौरान चोटिल हिस्से में कई टांके लगाने पड़े.

अंगूठा डिस्लोकेट होने के बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने के लिए उतरे. वह उस समय टूटे अंगूठे के साथ बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए जब भारत 7 विकेट गंवा चुका था और जीत के लिए उसे 64 रनों की दरकार थी. ऐसे समय में रोहित ने 9वें नंबर पर आकर नाबाद 51 रनों की पारी खेली. हिटमैन ने अपनी पारी के दौरान के दौरान 28 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के जड़े.

रोहित को टूटे अंगूठे के साथ बैटिंग करता देख उनकी पत्नी रितिका सजदेह का भावुक पोस्ट सामने आया है. रितिका ने पति की बल्लेबाजी के बाद एक भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर रोहित की चोट के बावजूद बल्लेबाजी करने का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा, ”मैं तुमसे प्यार करती हूं. जो तुमने किया है, मुझे उस पर गर्व है.”