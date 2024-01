VIDEO: सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी ने हवा में उड़कर एक हाथ से लपका अद्भुत कैच, फैंस भी हुए हैरान

डरबन: साउथ अफ्रीका में खेली जा रही SA20 लीग 2024 में सोमवार को डरबन सुपर जायंट्स और जोबर्ग सुपर किंग्स (Joburg Super Kings vs Duban Super Giants) के बीच सातवां मैच खेला गया. डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड (Romario Shepherd) ने एक ऐसा कैच लपका, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. शॉर्ट मिड-विकेट पर मुस्तैद शेफर्ड ने एक हाथ से ही हवा में उड़कर इस असंभव कैच को संभव बना दिया.

मोईन अली द्वारा क्विंटन डिकॉक को आउट करने के बाद, नांद्रे बर्गर ने पारी के चौथे की चौथी गेंद पर फेंकी, जिसपर डरबन सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्ज़के (Matthew Breetzke) ने आक्रमक शॉट खेलने का फैसला किया. उन्होंने उस शॉट पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शॉर्ट मिड-विकेट पर तैनात खड़े रोमारियो शेफर्ड ने हवा में ड्राइव लगाते हुए एक हाथ से इस गेंद को लपक लिया.

ब्रीट्ज़के का जबरदस्त शॉट फील्डर की पहुंच से बाहर था. लेकिन फिर भी शेफर्ड ने न केवल समय पर छलांग लगाई बल्कि कैच लपकने के लिए वह सही समय पर अपनी अपनी दाईं ओर नीचे भी गिरे. इस असंभव कैच ने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों, प्रशंसकों और कमेंटेटरों को भी स्तब्ध कर दिया. इस कैच को देखकर बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बेहद निराशा के साथ मैदान से बाहर चले गए. शेफर्ड का यह कैच SA20 2024 सीज़न के सर्वश्रेष्ठ कैच के रूप में जाना जाएगा.

Behold the of Romario Shepherd in the field #Betway #SA20 #WelcomeToIncredible #DSGvJSK pic.twitter.com/oB3Y1KJllx

— Betway SA20 (@SA20_League) January 15, 2024