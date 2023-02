IPL 2023 का शेड्यूल जारी होते ही RCB ने कर दिया अपने कप्तान का ऐलान, इस बल्लेबाज को सौंपी टीम की कमान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2023 सीजन का शेड्यूल जारी होते ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है. पुरुषों के आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से गत चैंपियन गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धमाकेदार मैच के साथ होगी. इससे पहले महिला प्रीमियर लीग ((WPL 2023) खेली जाएगी और इसके लिए आरसीबी ने अपनी महिला टीम की कप्तान का ऐलान कर दिया है.

आरसीबी ने इस बल्लेबाज को बनाया कप्तान

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला आईपीएल 2023 के लिए स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को अपना कप्तान नियुक्त किया है. मंधाना महिला आईपीएल नीलामी (WPL 2023 Auction) की सबसे महंगी खिलाड़ी थीं. बैंगलोर ने उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था. फ्रेंचाइजी ने अब उन्हें कप्तानी भी सौंपने का फैसला किया है. RCB ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

विराट और डुप्लेसी ने भी किया ऐलान

इससे पहले, फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और वर्तमान कप्तान फाफ डुप्लेसी ने भी मंधाना को कप्तान बनाए जाने का ऐलान किया. बैंगलोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने कप्तानी की एनाउंसमेंट की है.