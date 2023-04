RR के खिलाफ ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी RCB, जानें क्या है इसकी खास वजह

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम आईपीएल 2023 के अपने सातवें मैच में रविवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेलेगी. बैंगलोर की टीम अपने घर में होने वाले इस मुकाबले में ग्रीन जर्सी (RCB Green Jersey) पहनकर मैदान पर उतरेगी.

आरसीबी के खिलाड़ी 2011 से अपने घरेलू मैचों में से एक में हरे रंग की जर्सी पहन रहे हैं ताकि एक स्वच्छ और हरित वातावरण के लेकर जागरूकता फैलाई जा सके. यह टीम अपने घरेलू मैदान-एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को इस सीजन का अपना “ग्रीन गेम” खेलेगी. आरसीबी के खिलाड़ी राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में रिसाइकिल की हुई ग्रीन जर्सी भी पहनेंगे. ये जर्सियां स्टेडियम से एकत्रित किए गए कचरे को रिसाइकिल करके बनाई जाती हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के वीपी और प्रमुख राजेश मेनन ने कहा, ” आरसीबी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल क्रिकेट टीम है और दुनिया की अग्रणी क्रिकेट फ्रेंचाइजी है, जो ग्रीन प्लेनेट के लिए लोगों द्वारा संचालित मूवमेंट को सपोर्ट करती है.”गो ग्रीन” हमारे लिए केवल एक पहल नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को हल करने में योगदान देने वाले लोगों के अंदर व्यवहार परिवर्तन की तलाश के लिए एक महत्वाकांक्षी आंदोलन है.”

इस साल के मिशन में आरसीबी दक्षिण बेंगलुरु में 44 एकड़ में दो झीलों को रेस्टोर करेगी और करीब 200 स्कूलों को ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन रोल आउट दिए जाएंगे.