LIVE RCB vs UPW WPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास आखिरी मौका, यूपी की वॉरियर्स से टक्कर

Royal Challengers Bangalore Women vs UP Warriorz 13th Match Live: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में हो रहे इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास लीग में बने रहने का आखिरी मौका है क्योंकि स्मृति मंधाना की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं जीती है.

Royal Challengers Bangalore Women vs UP Warriorz 13th Match Live Cricket Score Updates: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2023) में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना यूपी वॉरियर्स (RCB vs UPW) से हो रहा है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में हो रहे इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास लीग में बने रहने का आखिरी मौका है क्योंकि स्मृति मंधाना की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं जीती है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अब तक पांच मुकाबले खेले हैं और पांचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, यूपी वॉरियर्स ने अब तक चार में से दो मैच जीते हैं और दो हारे हैं. टीम चार अंकों के साथ पांच टीमों की अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है.

