दो ड्रॉप कैच और रन आउट से बचने के बाद भी बड़ा स्कोर नहीं बना सके केएल राहुल; फैंस ने उड़ाया मजाक

कप्तान केएल राहुल की 32 गेंदो पर खेली 39 रन की पारी की मदद से लखनऊ सुपर जायन्ट्स ने 20 ओवर में सात विकेट से 154 रन का स्कोर खड़ा किया.

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) पारी की शुरुआत में कई मौके मिलने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा सके. टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ टीम ने 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए, जो टीम की ठोस शुरुआत को देखते हुए काफी कम स्कोर है.

लखनऊ की पारी की शुरुआत करने उतरे राहुल पहले ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) की इनस्विंगर पर पूरी तरह चकमा खा गए. हालांकि वो यहां आउट नहीं हुए और उन्हें अपनी बल्लेबाजी जारी रखने का मौका मिला. ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल एक बार फिर स्विंग से मात खाए. इस बार गेंद उनके पैड पर लगी और एलबीडब्ल्यू का मौका बना लेकिन चूंकि गेंद पहले उनके बल्ले पर लगी थी इस वजह से वो बाल बाल बचे. हालांकि बोल्ट के पहले ओवर में वो एक भी रन नहीं बना सके.

चौथे ओवर में राहुल को पहला जीवनदान मिला जब संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल (Yashavi Jaiswal) ने उनका कैच छोड़ा. राहुल आगे बढ़कर कवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा जायसवाल के हाथों में गई लेकिन वो कैच पकड़ने में नाकाम रहे.

इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर राहुल को एक और मौका मिला. संदीप की शॉर्ट लेंथ गेंद पर राहुल ने कवर्स की तरफ शॉट खेलकर रन के लिए दौड़े. एक बार फिर गेंद जायसवाल के पास गई लेकिन वो सही थ्रो नहीं फेंक पाएं. अगर ये एक डॉयरेक्ट थ्रो होता तो राहुल को 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटना होता.

पांचवें ओवर में राहुल को तीसरा जीवनदान मिला. बोल्ट की आखिरी गेंद पर राहुल धीमी गति से मात खा गए और अनियंत्रित शॉट खेल बैठे. गेंद मिड ऑफ पर जेसन होल्डर की तरफ गई लेकिन वो कैच पकड़ नहीं पाए और राजस्थान कायल मेयर्स के साथ उनकी साझेदारी तोड़ने में नाकामयाब रही.

11वें ओवर में जेसन होल्डर आखिरकार राहुल का विकेट लेने में कामयाब रहे. इतने मौके मिलने के बाद भी राहुल 32 गेंदो पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 39 रन ही बना सके. जिसके बाद फैंस ने ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया.

Drop KL Rahul catches u will win automatically, he is the impact player for opposition #RRvLSG — Rahul Singh (@RahulSinggghhh) April 19, 2023

Yashashvi is a tactical genius. Drop catch and now missed run out. MoM contender already#RRvLSG — Rakibul (@raakibul_) April 19, 2023

You should always drop KL Rahul’s catches #RRvLSG — Bill Vader (@billy_vader) April 19, 2023

KL Rahul

Two drop chances, still didn’t cashed in.

Remarkable innings from BKL 39(32).#RRvLSG #Jaipur #KLRahul — Akaaash (@_Akashcasm) April 19, 2023

