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93 रन की विस्फोटक पारी खेल वैभव सूर्यवंशी बने हीरो, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया

IPL 2026 RR vs LSG: राजस्थान ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया. वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि मिचेल मार्श ने 96 रन बनाए.

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:57 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
93 रन की विस्फोटक पारी खेल वैभव सूर्यवंशी बने हीरो, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से हराया
जीत के बाद, राजस्थान की टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है. (Photo from IANS)

राजस्थान रॉयल्स ने आज के आईपीएल 2026 मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोमांच, चौके-छक्के और जबरदस्त बल्लेबाजी का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने फैंस को सीट से उठने नहीं दिया. जीत के बाद, राजस्थान की टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है और अब उसकी नजर आखिरी लीग मैच पर टिक गई है. अगर टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस को हरा देती है, तो प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा. दूसरी तरफ लखनऊ की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उसने जाते-जाते भी जबरदस्त लड़ाई दिखाई.

मिचेल मार्श ने खेली तूफानी पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही. मिशेल मार्श और जोस इंग्लिस ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 50 गेंदों में 109 रन जोड़ दिए. इंगलिस ने 29 गेंदों में 60 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. इसके बाद मार्श ने निकोलस पूरन और कप्तान ऋषभ पंत के साथ अहम साझेदारियां कीं. मार्श ने 57 गेंदों में 96 रन ठोक दिए और शतक से सिर्फ 4 रन दूर रह गए. उनकी पारी में 11 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. वहीं पंत ने भी 35 रन की उपयोगी पारी खेली, जिसकी मदद से लखनऊ ने 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. राजस्थान की ओर से यश राज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए.

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यशस्वी और सूर्यवंशी ने दिलाई धमाकेदार शुरुआत

221 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत भी किसी तूफान से कम नहीं थी. यशस्वी जयसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 39 गेंदों में 75 रन जोड़कर लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. जायसवाल ने 23 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 9 शानदार बाउंड्री शामिल रहीं. उनके आउट होने के बाद भी राजस्थान की रफ्तार नहीं रुकी. वैभव सूर्यवंशी लगातार बड़े शॉट लगाते रहे और मैच को पूरी तरह राजस्थान की पकड़ में ले आए.

सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने पलट दिया मैच

जायसवाल के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 105 रन की विस्फोटक साझेदारी की. सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन ठोक दिए, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने फैंस का दिल जीत लिया. दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने भी समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया. उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए और अंत तक डटे रहे. डोनोवन फरेरा ने भी 16 रन की तेज पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया.

अब मुंबई के खिलाफ होगा बड़ा मुकाबला

राजस्थान ने यह मुकाबला 19.1 ओवर में जीतकर प्लेऑफ की रेस को और रोमांचक बना दिया है. इस जीत के बाद टीम के 13 मैचों में 7 जीत हो चुकी हैं और अब सबकी नजर 24 मई को होने वाले मुकाबले पर है, जहां राजस्थान का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. अगर राजस्थान यह मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह लगभग तय हो जाएगी. वहीं लखनऊ की टीम इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. हालांकि टीम के बल्लेबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन कर फैंस का भरपूर मनोरंजन जरूर किया.

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(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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