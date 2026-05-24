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मुंबई पर भारी पड़े जोफ्रा आर्चर, RR ने प्लेऑफ में मारी एंट्री; वैभव सूर्यवंशी ने बनाया खास रिकॉर्ड

IPL 2026 RR vs MI: राजस्थान ने मुंबई को 30 रन से हराकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बना ली. इसी के साथ, वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Published date india.com Published: May 24, 2026 9:04 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
मुंबई पर भारी पड़े जोफ्रा आर्चर, RR ने प्लेऑफ में मारी एंट्री; वैभव सूर्यवंशी ने बनाया खास रिकॉर्ड
पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 8 विकेट खोकर 205 रन का मजबूत स्कोर बनाया. (Photo from IPL)

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है. राजस्थान के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, लेकिन टीम ने दबाव में भी बेहतरीन खेला. इस जीत के साथ, राजस्थान ने पाइंट टेबल में चौथा स्थान हासिल कर लिया है. टीम के 14 मैचों में से 8 जीतने के बाद 16 अंक हो गए हैं.

राजस्थान ने बनाए 205 रन, जुरेल और आर्चर चमके

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 8 विकेट खोकर 205 रन का मजबूत स्कोर बनाया. टीम के लिए ध्रुव जुरेल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए. जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से भी कमाल दिखाया और सिर्फ 15 गेंदों पर 32 रन ठोक दिए. दासुन शनाका ने 29 रन जबकि यशस्वी जायसवाल ने 27 रन की तेज पारी खेली. इसके अलावा डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा और नांद्रे बर्गर ने भी अहम रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया. मुंबई की ओर से दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज राजस्थान के बल्लेबाजों को रोक नहीं सके.

मुंबई की खराब शुरुआत बनी हार की बड़ी वजह

वहीं, 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही. रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि नमन धीर 6 और रयान रिकल्टन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. तिलक वर्मा भी सिर्फ 3 रन बना सके. 38 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव और विल जैक्स ने पारी संभालने की कोशिश की. दोनों के बीच 63 रन की साझेदारी हुई, लेकिन जैक्स 33 रन बनाकर आउट हो गए.

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इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों पर 34 रन की तेज पारी खेली, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण मुंबई मैच में वापसी नहीं कर सकी. सूर्यकुमार यादव ने 60 रन की लड़ाकू पारी जरूर खेली, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला.

जोफ्रा आर्चर बने जीत के सबसे बड़े हीरो

राजस्थान की जीत के सबसे बड़े हीरो जोफ्रा आर्चर रहे. उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. आर्चर ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके. उन्होंने रोहित शर्मा, नमन धीर और हार्दिक पांड्या जैसे अहम बल्लेबाजों को आउट कर मुंबई की कमर तोड़ दी. नांद्रे बर्गर और ब्रिजेश शर्मा ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया. राजस्थान के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मुंबई पर दबाव बनाए रखा, जिसका फायदा टीम को आखिर तक मिला.

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वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया इतिहास

आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) का शानदार प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है. हालांकि मुंबई के खिलाफ मैच में वह सिर्फ 4 रन बना सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वैभव अब टी20 क्रिकेट के किसी एक सीजन या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनएजर बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 580 रन बनाए थे. वैभव ने इस सीजन 14 मैचों में 583 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 232.27 का रहा. उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए. इतना ही नहीं, वह आईपीएल के एक सीजन में 50 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. इस सीजन उनके नाम 53 छक्के दर्ज हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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