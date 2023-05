मैं गेंदबाजी करता तो 40 रन पर ऑलआउट हो जाती राजस्थान रॉयल्स: विराट कोहली

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 60वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ मात्र 59 रन पर ऑलआउट होकर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया. हालांकि आईपीएल में सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट होने का रिकॉर्ड आज भी आरसीबी के नाम है.

आईपीएल 20217 में विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में बैंगलोर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में 132 रन का पीछा करते हुए मात्र 49 रन पर ऑलआउट हुई. आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी कि रविवार को खेले गए इस मैच में बैंगलोर टीम राजस्थान को 49 से कम के स्कोर पर ऑलआउट कर अपने इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ देगी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

हालांकि मैच के बाद कोहली ने दावा किया कि अगर वो गेंदबाजी करते तो राजस्थान टीम 40 रन पर ही ऑलआउट हो जाती. आरसीबी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियो में कोहली ने ये बात कही.