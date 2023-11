WATCH: डायमंड डक पर आउट हुए रुतुराज गायकवाड़; भारतीय बल्लेबाज के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

विश्व कप 2023 के खत्म होने के साथ भले ही टीम इंडिया का तीसरा खिताब जीतने का सपना टूट गया हो लेकिन क्रिकेट अब भी जारी है. विश्व कप फाइनल के चार दिन बाद ही भारत ने फाइनल मैच के अपने प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू की.

गुरुवार को वाइजैग में खेले जा रहे सीरीज के पहले टी20 मैच के दौरान भारतीय उप कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ. गायकवाड़ वाइजैग टी20 मैच के दौरान बिना कोई गेंद खेले और बिना खाता खोले आउट हुए जिसे क्रिकेट की भाषा में डायमंड डक कहा जाता है.

गायकवाड़ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डायमंड डक आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले 2016 में जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ पुणे में और 2017 में अमित मिश्रा इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में डायमंड डक पर आउट हुए.

वाइजैग टी20 में रुतुराज ऑस्ट्रेलिया के दिए 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ उतरे. जायसवाल ने पहले ओवर में मार्कस स्टोइनिस की पहली गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला.

ओवर की दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का लगाया. चौथी गेंद पर फिर से कोई रन नहीं आया. पांचवीं गेंद पर जायसवाल ने स्टोइनिस की धीमी शॉर्ट गेंद को फाइन लेग पर खेला और रन के लिए रुतुराज को कॉल किया.

दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन आसान से पूरा किया. जायसवाल दूसरा रन में दिलचस्प थे इसलिए उन्होंने रुतु को कॉल दिया लेकिन तब तक गेंद नाथन इलिस के हाथों में थी जिसे देखकर जायसवाल ने उन्हें वापस भेज दिया. हालांकि तब तक इलिस में थ्रो विकेटकीपर मैथ्यू वेड को दे दिया था जिन्होंने आसानी से गायकवाड़ को रन आउट किया.

This is not first time ruturaj carrier is in danger if he plays with yashasvi… heartbreak#RuturajGaikwad pic.twitter.com/jEFnv7eMPT

— ruturaj gaikwad fc (@BAmbhore31426) November 23, 2023