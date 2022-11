Vijay Hazare Trophy 2022: ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर मचाई तबाही, 6 छक्कों के दम पर ठोक दिए 168 रन

सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) का बल्ला घरेलू क्रिकेट में लगातार आग उगल रहा है. महाराष्ट्र के कप्तान ने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2022 (Vijay Hazare Trophy) के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक दौहरा शतक जड़ने के बाद सेमीफाइनल में भी तबाही मचा दी है.

गायकवाड़ ने असम के खिलाफ (Maharashtra vs Assam) सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट के बी ग्राउंड पर महज 88 गेंदों पर शतक ठोक दिया.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले इस बल्लेबाज ने 126 गेंदों पर 18 चौके और 6 छक्कों की मदद से 168 रन की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 133.33 के स्ट्राइक रेट से असम के गेंदबाजों के खूब कूटा.

आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 बार 50 या उससे ज्यादा की पारी खेली है. ये उनका 71वां लिस्ट ए का मैच है, जिसमें औसत 59 का जबकि स्ट्राइक रेट 101 का है. वे 350 से ज्यादा चौके के अलावा 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

गायकवाड़ की एक और धाकड़ पारी के दम पर महाराष्ट्र ने असम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में 7 विकेट पर 350 रन का स्कोर बनाया है.