IND vs SA 3rd ODI: ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं खेल रहे तीसरा वनडे? BCCI ने बताई वजह

पार्ल: भारतीय सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) गुरुवार को पार्ल के बोलैंड पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में नहीं खेल रहे हैं. गायकवाड़ की उंगली में चोट लगी है और यही कारण है कि वह निर्णायक वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. गायकवाड़ की जगह रजत पाटीदार को तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है, जोकि वनडे में अपना डेब्यू कर रहे हैं.

बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लग गई थी और इस वजह से वह चोट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. वह बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

कप्तान केएल राहुल ने टॉस के समय कहा, ऋतुराज उंगली में चोट के कारण आज का मुकाबला नहीं खेल रहे है. इसके अलावा, कुलदीप को आराम मिलता है और युजवेंद्र चहल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.”

उन्होंने कहा, ” पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने से वास्तव में कोई परेशानी नहीं है. दोनों पारियों में विकेट एक जैसी ही होगी. पिछले मैच में हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन 40 रन के अंदर 5 विकेट गंवा बैठे. एक बार जब हमें अच्छी शुरुआत मिल जाए, तो हमें उसे भुनाना होगा. खिलाड़ियों के पास आज खुद को साबित करने का मौका है. यह पिछले दो मैचों की तुलना में काफी बेहतर विकेट लगता है.”

UPDATE – Ruturaj Gaikwad hasn’t fully recovered from the blow he sustained to his ring finger while fielding in the second ODI. He remains under the supervision of the BCCI Medical Team.#TeamIndia | #SAvIND

— BCCI (@BCCI) December 21, 2023