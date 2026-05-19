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Ruturaj Gaikwad Will Be A Fine Captain For Csk Says Stephen Fleming

IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़ी की कप्तानी में स्टीफन फ्लेमिंग को दिखी खामियां, युवा कप्तान पर बोल दी बड़ी बात

CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि रुतुरुाज गायकवाड़ समय के साथ-साथ कप्तानी के गुर सीख रहे हैं. उन्होंने माना कि उनमें सुधार की जरूरत है.

रुतुराज गायकवाड़ @IPL-BCCI

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से हारकर प्लेऑफ की दौड़ को लेकर मुश्किल में फंस गई है. इस सीजन भी टीम के युवा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में कई ऐसे फैसले रहे, जब टीम को उनसे किसी सरप्राइजिंग फैक्टर की उम्मीद थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. सनराइजर्स से हार के बाद CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने स्वीकार किया कि कप्तान के रूप में रुतुराज गायकवाड़ को अब भी काफी सुधार करने की जरूरत है. सीएसके की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से 5 विकेट की हार के कारण करारा झटका लगा है. उसकी टीम अब अगर मगर की कठिन डगर में फंस गई है.

सीएसके को अब गुरुवार को न सिर्फ गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना अंतिम लीग मैच जीतना होगा बल्कि अन्य मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा. फ्लेमिंग ने पिछले तीन सत्र से सीएसके के कप्तान 29 वर्षीय गायकवाड़ के बारे में कहा, ‘रुतुराज बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक (MS धोनी) से कमान संभाली है. इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा.’

उन्होंने कहा, ‘वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं और खिलाड़ियों की बीच भी उसके लिए काफी सम्मान है. वह लगातार सीख रहे हैं और उन पर अच्छी तरह से अमल भी कर रहे हैं. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भविष्य में फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन कप्तान साबित होंगे.’

गायकवाड इस सत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और उनका औसत 29 है. उन्होंने अब तक खेले गए 13 मैचों में केवल दो अर्धशतक ही लगाए हैं.

फ्लेमिंग ने कहा, ‘हमने टीम में काफी बदलाव किए और हम सीजन की शुरुआत से ही जानते थे कि हम अन्य टीमों की तुलना में थोड़ा पीछे हैं. अच्छी शुरुआत करना बहुत अच्छा होता, लेकिन हमारी शुरुआत खराब रही. लेकिन बाद में हमने अच्छी वापसी की जो वास्तव में संतोषजनक है.’

फ्लेमिंग ने कहा कि पिंडली की चोट के कारण धोनी के एक भी मैच में न खेलने के बावजूद डगआउट में उनकी उपस्थिति प्रेरणादायी रही है. उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं कि धोनी के खेलने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. लेकिन उन्होंने इस साल टीम के साथ काफी समय बिताया जो टीम के लिए और युवा खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है. इस तरह से उन्होंने बड़ा योगदान दिया है. भले ही उन्होंने कोई मैच नहीं खेला लेकिन टीम पर उनका काफी प्रभाव रहा है.’

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सीएसके के पास अब सिर्फ एक ही लीग मैच बचा है और वह अब तक खेले 13 मैचों में 6 जीतकर 12 अंकों के साथ छठे पायदान पर है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)