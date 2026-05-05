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Ryan Rickelton Praised Rohit Sharma Says He Is One Of Indias Greatest Batsmen

IPL 2026: रोहित शर्मा संग ओपनिंग कर क्यों खुश हैं रयान रिकल्टन? तारीफ में कही यह बात

IPL 2026: एमआई के सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन की इस जीत में अहम भूमिका रही और उन्हें उनकी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Photo: BCCI/IPL

IPL 2026: लगातार हार से परेशान हुई मुंबई इंडियंस की टीम को आखिरकार जीत मिल गई. रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की विस्फोटक पारी के दम पर मुंबई की टीम ने सोमवार को लखनऊ को मात दे दी. मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया. एमआई के सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन की इस जीत में अहम भूमिका रही और उन्हें उनकी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. रिकल्टन मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ हुई शतकीय साझेदारी पर कहा: “वह भारत और मुंबई टीम के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं. उनके साथ पारी की शुरुआत करना और क्रीज पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है. हम खुशकिस्मत हैं कि वानखेड़े में विकेट बहुत अच्छे रहे हैं. हम काफी अच्छी तरह से तालमेल बिठा पाए हैं और सही समय पर गेंदबाजों पर दबाव डालने के साथ ही एक-दूसरे की मदद भी की है.”

मुंबई के प्रदर्शन पर क्या बोले रिकल्टन

बड़ा लक्ष्य हासिल करने पर रिकल्टन ने कहा: “आईपीएल में आजकल जिस तरह से लक्ष्य हासिल हो रहे हैं, वह अजीब है. जैसा कि सूर्यकुमार यादव ने कहा, अगर शुरुआत अच्छी होती है, तो यह मंच तैयार हो जाता है. मुझे लगता है कि इस टीम में यही ट्रेंड है. इस सीजन बेशक हम अपनी क्षमता के मुताबिक नहीं खेल सके हैं, लेकिन हमारे पास 3 से लेकर 7, 8, 9 नंबर तक बल्लेबाजी है. हमारे पास बहुत क्षमता है.”

खुद के रोल पर क्या कहा

अपनी बल्लेबाजी पर रिकल्टन ने कहा: “मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरा काम हो गया है, लेकिन हां, मुझे मेरा रोल स्पष्ट है कि क्रीज पर उतरने के बाद मुझे क्या करना है.” एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के 21 गेंदों पर बनाए 63 रन की मदद से 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे.

रोहित-रिकल्टन ने जिताया मैच

रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने एमआई के लिए पारी की शुरुआत की. पहले विकेट के लिए दोनों ने 10.5 ओवर में 143 रन की साझेदारी की. रिकल्टन ने 32 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 83 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 84 रन की पारी खेली. नमन धीर 12 गेंदों पर 23 और विल जैक्स 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे. रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. (इनपुट: आईएएनएस)