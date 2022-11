IPL 2023: KKR में इस पूर्व कप्तान की हुई एंट्री, अगले सीजन से निभाएंगे अहम जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो बार खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने नीदरलैंड के पूर्व कप्तान रेयान टेन डोशचेट (Ryan ten Doeschate) को अपनी टीम के साथ जोड़ा है. डोशचेट अब बतौर फील्डिंग कोच टीम के साथ जुड़ रहे हैं. केकेआर ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

42 साल के डोशचेट 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं. वह अब पूर्व खिलाड़ी जेम्स फोस्टर की जगह लेंगे, जोकि अब टीम के सहायक कोच की भूमिका निभायेंगे. दोनों दिग्गज टीम के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के अधीन काम करेंगे. केकेआर के पास पहले से अभिषेक नायर सहायक कोच, भरत अरुण गेंदबाजी कोच और ओंकार साल्वी सहायक गेंदबाजी कोच हैं.