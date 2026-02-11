By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
SA vs AFG: अफगानिस्तान से हारी बाजी जीता साउथ अफ्रीका, दूसरे सुपर ओवर में रोमांचक जीत
T20 वर्ल्ड कप में बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान अंतिम पलों में चूक कर जीती बाजी हार गया.
टी20 वर्ल्ड कप में बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए दिन के पहले मैच में क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर था. साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मैच मैच का नतीजा दो-दो सुपर ओवर के बाद निकला. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 187 पर ही ऑलआउट होकर मैच टाई पर खत्म किया.
इसके बाद पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 1 विकेट खोकर 17 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने भी छक्का जमाकर इस स्कोर की बराबरी करा दी. अब मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर से होना था, जहां ट्रिस्टन स्टब्स के एक और डेविड मिलर को 2 छक्कों की बदौलत दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बनाए.
इसके बाद अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद नबी पहली 2 बॉल पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए. इसके बाद क्रीज पर उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज ने अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के जमाकर रोमांच ला दिया. हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए और इसी के साथ अफगानिस्तान ने यह मैच गंवा दिया.
अफगानिस्तान को इस हार से उसकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. इस जीत से साउथ अफ्रीका के दो मैच में चार अंक हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है. उसे अगले चरण में जाने के लिए न सिर्फ अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अन्य मैच के परिणाम भी अनुकूल रहने के लिए दुआ करनी होगी.
अफगानिस्तान इससे पहला लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में था लेकिन लगातार विकेट गंवाने के कारण उसे नुकसान हुआ. उसकी तरफ से गुरबाज ने 42 गेंद पर 84 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल हैं. साउथ अफ्रीका के लिए एनगिडी ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए.
इससे पहले रयान रिकेल्टन ने 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं. क्विंटन डीकॉक ने 41 गेंद पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. कप्तान एडिन मार्करम (5) के जल्दी आउट होने के बाद इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की.
रिकेल्टन और डीकॉक के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस ने 23, मिलर ने नाबाद 20 और मार्को यानसन ने 16 रन का योगदार दिया. अफगानिस्तान की तरफ से उमरजई ने 41 रन देकर 3 और कप्तान राशिद खान ने 28 रन देकर 2 विकेट लिए.
अफगानिस्तान ने अच्छी शुरुआत की तथा गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े. इसके बाद हालांकि उसने दो रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए. लुंगी गिडी ने जादरान को बोल्ड करने के बाद गुलबदीन नैब को अपनी ही गेंद पर कैच किया.
कगिसो रबाडा ने सदिकुल्लाह अटल को 0 पर आउट किया, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 51 रन से तीन विकेट पर 52 रन हो गया.
गुरबाज ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया तथा रबाडा और यानसन पर छक्के लगाए. उन्होंने जॉर्ज लिंडे का स्वागत भी छक्के से किया और फिर इसी गेंदबाज के अगले ओवर में दो छक्के जड़कर 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. मार्करम ने इसके बाद खुद गेंद संभाली लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि गुरबाज ने उन पर भी छक्का और चौका लगाया.
महाराज ने 13वें ओवर में गुरबाज की पारी का अंत किया. उन्होंने ढीला शॉट खेला जिसे थर्ड मैन पर जॉर्ज लिंडे ने दौड़ लगाकर कैच में बदल दिया. दारविश रसूली (15) भी इसी ओवर में रन आउट हो गए. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े. लिंडे ने नबी (5) को आउट करके अफगानिस्तान को एक और झटका दिया.
अफगानिस्तान को जब 18 गेंद पर 30 रन की जरूरत थी तब लुंगी गिडी ने उमरजई (17 गेंद पर 22 रन) को आउट करके साउथ अफ्रीका की उम्मीद जगाई. अफगानिस्तान को कप्तान राशिद (12 गेंद पर 20 रन) पर भरोसा था लेकिन यानसन ने 19वें ओवर में उन्हें आउट कर दिया. नूर अहमद ने दो छक्कों की मदद से 15 रन बनाकर स्कोर बराबर करवाया.
