World Cup से पहले साउथ अफ्रीका को झटका, एनरिच नोर्त्जे चोटिल होकर बाहर

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है. यह टीम वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में वनडे सीरीज में खेल रही है. 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम शुरुआती 2 मैच हार चुकी है और दूसरे मैच में 123 रनों की करारी हार के साथ-साथ उसके स्टार तेज गेंदबाज के रूप में भी तगड़ा झटका लगा है. वह मंगलवार को खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. नोर्त्जे का सोमवार को जोहान्सबर्ग में स्कैन होगा, जिसमें उनकी इस चोट की गंभीरता का मालूम चलेगा.

नोर्त्जे को दूसरे वनडे के दौरान कमर के निचले हिस्से में खिंचाव हुआ था. इसके बाद वह बॉलिंग से हट गए थे. वह 5 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 58 रन लुटा चुके थे. हालांकि जब नंबर 10 पर उनकी बैटिंग आई तो वह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने 13 बॉल में 10 रन बनाए.