SA vs AUS: ये कैसी विश्व चैंपियन टीम? ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में छोड़े सात कैच, फैंस ने किया ट्रोल

पांच वनडे विश्व कप खिताब जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम ने कई मायनों में आईसीसी टूर्नामेंट्स में प्रदर्शन का पैमाना सेट किया है. चाहे बात बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी का या फील्डिंग की…ऑस्ट्रेलिया टीम जब भी विश्व कप खेलने के लिए मैदान पर उतरती है तो हर विभाग में एक चैंपियन टीम की तरह खेलती है लेकिन गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप 2023 मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम का वो अंदाज नजर नहीं आया.

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस स्कोर के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रोटियाज बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) रहा जिन्होंने 106 गेंदो पर 109 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. उनके अलावा एडेन मारक्रम (Aiden Markram) ने भी 56 (44) रन बनाए.

हालांकि इन दो खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के 300 का आंकड़ा पार करने के पीछे ऑस्ट्रेलिया की लचर फील्डिंग का भी बड़ा हाथ रहा. विश्व चैंपियन टीम ने इस मैच में एक या दो नहीं बल्कि सात कैच ड्रॉप किए जिसमें से चार कैच विकेटकीपर बल्लेबाज डी कॉक के थे जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाकर शतक जड़ा.

Back to back centuries for Quinton de Kock in #CWC23 @mastercardindia Milestones #CWC23 #AUSvSA pic.twitter.com/Dc6eBS65w4

— ICC (@ICC) October 12, 2023