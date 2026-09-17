SA Vs AUS: स्मिथ अब तक नहीं भूले 'बॉल टैम्परिंग' का वो दर्द, दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले फिर याद आया वह खौफनाक पल

SA Vs AUS: दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले स्टीव स्मिथ ने बॉल टैम्परिंग की घटना को याद किया. उन्होंने कहा वो बहुत मुश्किल भरे दिन थे.

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स्टीव स्मिथ की फाइल फोटो. (Photo/IANS)

साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी कंगारू टीम

8 साल बाद टेस्ट सीरीज के लिए दौरा

पिछले दौरे पर हुई थी बॉल-टैम्परिंग की घटना

SA Vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच जल्द ही टेस्ट सीरीज होने वाली है. इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका जाएगी. यह पहली बार होगा जब कंगारू टीम साल 2018 के बाद टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी. सीरीज से पहले टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि उन्हें 2018 दौरे के दौरान हुई बॉल-टैम्परिंग की घटना अभी भी कभी-कभी दिमाग में आ जाती हैं. हालांकि, स्मिथ इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका में उनका स्वागत किस तरह होगा.

बॉल टैम्परिंग की घटना

मार्च 2018 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के दौरान हुए विवाद में स्मिथ मुख्य लोगों में से एक थे. सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद की हालत बदलने की योजना में शामिल होने की बात मानने के बाद उन्हें टीम की कप्तानी से हटाते हुए घर भेज दिया गया था, और एक साल के लिए किसी भी तरह की क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया था. स्मिथ के साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पर भी एक साल का बैन लगाया गया था, कैमरन बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए निलंबति किया गया था.

स्मिथ के लिए दौरान नहीं होगा आसान

उस दौरे के लगभग आठ साल बाद, स्मिथ 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे की तैयारी कर रहे हैं. स्मिथ ने कहा, “निलंबन से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह भूलना मुश्किल है. दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद मीडिया में उन्हें जबरदस्त चर्चा मिली थी.”

स्मिथ ने क्या कहा

दिग्गज बल्लेबाज ने गुरुवार को न्यूज कॉर्प को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “मैं कैमरों का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं. सच कहूं तो, मुझे कैमरों के आस-पास घबराहट होती है. वह मेरी जिंदगी का एक मुश्किल अनुभव था, और जब मैं कैमरे की फ्लैश सुनता हूं, तो यह मुझे एक तरह से उस अनुभव को फिर से याद दिलाता है.” उन्होंने आगे कहा, “जेम्स सदरलैंड द्वारा मुझे एक साल के लिए बैन किए जाने के 24-48 घंटे. वह और जोहान्सबर्ग में एयरपोर्ट से गुजरना, पूरी तरह से भीड़ का सामना करना, और फिर वापस फ्लाइट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना. मुझे अभी भी इसके बारे में यहां-वहां छोटे-छोटे फ्लैशबैक आते हैं.”

कब से शुरू हो रही सीरीज

स्मिथ ने कहा कि स्कैंडल के बाद के शुरुआती दिन खास तौर पर मुश्किल थे, लेकिन वो अनुभव मेरे लिए बहुत अहम था. उन्होंने कहा, “यह निश्चित रूप से एक मुश्किल समय था, खासकर कुछ दिनों बाद का शुरुआती समय. मैं जिस मानसिक स्थिति में था, वह बहुत अच्छी नहीं थी. मैं उस स्थिति में दोबारा नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उससे सीखा है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया हूं.” दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है. (इनपुट: आईएएनएस)