EnglishHindi

SA Vs AUS: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से दक्षिण अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टीम से बाहर

SA Vs AUS: दक्षिण अफ्रीका की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज से पहले ही करारा झटका लगा है.

Written by: Nandan Singh
Published: September 18, 2026, 2:29 PM IST
Lungi Ngidi
लुंगी एनगिडी चोट की वजह से बाहर. (Photo/IANS)
  • दक्षिण अफ्रीका टीम को झटका
  • तेज गेंजबाज लुंगी एनगिडी बाहर
  • नकोबानी मोकोएना को टीम में जगह

SA Vs AUS: जल्द ही साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से घरेलू वनडे सीरीज खेलती दिखेगी. मगर सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम को करार झटका लगा है. इंजरी की वजह से दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह नकोबानी मोकोएना को मौका दिया गया है. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इसकी पुष्टि शुक्रवार को की. एनगिडी को डॉल्फिन्स के खिलाफ टाइटन्स के प्रथम श्रेणी मैच के दौरान दाहिने पैर में हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी. बुधवार को हुए स्कैन से यह पुष्टि हुई कि उन्हें रिहैब के लिए कुछ समय की जरूरत होगी और वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 सितंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे.

लुंगी एनगिडी हुए बाहर

वनडे सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज भी खेलेगी. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि एनगिडी टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोशल मीडिया पर लिखा: “लुंगी एनगिडी दाहिने हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. आगे की टेस्ट सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता का अंदाजा सीरीज शुरू होने के समय लगेगा.”

और पढ़ें: SA Vs AUS: स्मिथ अब तक नहीं भूले 'बॉल टैम्परिंग' का वो दर्द, दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले फिर याद आया वह खौफनाक पल

नकोबानी मोकोएना को मौका

एनगिडी की जगह 20 साल के तेज गेंदबाज नकोबानी मोकोएना को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने नामीबिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अपना डेब्यू किया था. एनगिडी की इंजरी दक्षिण अफ्रीका के लिए वनडे सीरीज से पहले तीसरा झटका है. इससे पहले, ओटनील बार्टमैन भी टाइटन्स के खिलाफ डॉल्फिन के लिए उसी गेम में खेलते हुए बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. उनकी जगह डुआन जेनसेन को लिया गया था. कगिसो रबाडा भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हैं. रबाडा, एनगिडी और बार्टमैन की गैरमौजूदगी में, मार्को जानसेन दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.