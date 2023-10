SA vs AUS: आउट या नॉट आउट? मार्कस स्टोइनिस के controversial कैच को देख फैस ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए

गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 मैच के दौरान बेहद औसत दर्जे की अंपायरिंग देखने को मिली. जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजो को भुगतना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका के दिए 312 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम के एक के बाद विकेट गंवाए जिसमें से कुछ डिसमिसल प्रोटियाज गेंदबाजों के शानदार प्रयास का नतीजा थे लेकिन कुछ अंपायर्स की लापरवाही और खराब तकनीकि का.

ऐसा ही एक डिसमिसल था ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) का जो कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) की गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) के हाथों कैच आउट हुए.

Stoinis Dismissal Aussies lose their 6th wicket against South AfricaShocked Third Umpire saying he gave out because lower hand in contact with upper hand.. what a robbery!!! #AUSvsSA #WorldCup2023 pic.twitter.com/fMLNCGgRyJ

मामला 18वें ओवर का है जब रबाडा की दूसरी गेंद पिच होने के बाद लेग साइड की दिशा में गई, जिस पर स्टोइनिस ने पहले अपना बल्ला लगाने की कोशिश की लेकिन आखिरी समय पर पीछे हट गए. गेंद सीधा विकेटकीपर डी कॉक के हाथों में गई जिन्होंने कैच आउट की अपील की लेकिन वो खुद भी ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रहे थे.

लेकिन इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कैच आउट के लिए रीव्यू लेने का फैसला किया. रीप्ले में दिखा की गेंद स्टोइनिस के सीधे हाथ से लगकर जा रही थी लेकिन गौर करने की बात ये थी कि उनका सीधा हाथ बल्ले पर नहीं था. गेंद का संपर्क होने से पहले स्टोइनिस का एक हाथ बल्ले से छूट गया था यानि कि वो बल्ला बाएं हाथ से पकड़े थे.

हालांकि अंपायर ने ग्ल्व्स और गेंद के संपर्क को आधार मानकर स्टोइनिस को कैच आउट दे दिया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज काफी देर तक इस बारे में अंपायर से बातचीत करते रहे लेकिन आखिर में स्टोइनिस को पवेलियन लौटना पड़ा. स्टोइनिस के इस विकेट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई. वहीं कई फैंस अंपायरिंग के स्तर की आलोचना कर रहे हैं.

