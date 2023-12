'Selfless Captain'; साउथ अफ्रीका के खिलाफ सस्ते में आउट होने पर फैंस ने रोहित शर्मा को किया ट्रोल

सेंचुरियन: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्ल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और उसने 24 रन के अंदर अपने तीन विकेट गंवा दिए. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) केवल पांच रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें कगिसो रबाडा ने नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट कराया. रोहित 14 गेंदों में सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा पाए. रोहित के विकेट ने सभी को हैरानी में डाल दिया. सोशल मीडिया पर भारतीय कप्तान के विकेट को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

रोहित के आउट होने के बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर कप्तान को निशान बनाना शुरू कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद भारतीय फैंस ने ‘हिटमैन’ को ट्रोल करना शुरू कर दिया. फैंस उनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं. एक ने भारतीय कप्तान को सेल्फलेस कप्तान तक बता दिया.

How everytime Rohit Sharma ‘s wicket be selfless? He didn’t play well today . That’s it

Come on, guys! #INDvsSA #TestCricket https://t.co/KxRqgqUNbd

