Hindi Cricket Hindi

Sa Vs Ind Rahul Dravid Hopeful India Can Win In South Africa Test Series

SA vs IND: चुनौती है पर असंभव नही... द्रविड़ का गुरुमंत्र करेगा जादू, टीम इंडिया रचेगी इतिहास

Rahul Dravid SA vs IND: राहुल द्रविड़ का कहना है कि साउथ अफ्रीका में बल्लेबाजी मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां अच्छा नहीं खेला जा सकता. द्रविड़ ने इसके बारे में बात की है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के मुकाबले पर क्या बोले राहुल द्रविड़

नई दिल्ली: राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को उम्मीद है कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) में अपनी जीत का परचम लहरा सकती है. भारत ने साउथ अफ्रीका में कभी कोई टेस्ट सीरीज (SA vs IND Test Record) नहीं जीती है. लेकिन टीम इंडिया के मुख्य कोच का मानना है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली टीम इंडिया मंगलवार 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज (SA vs IND Boxing Day Test) में जीत हासिल कर सकती है. द्रविड़ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत के लिए साउथ अफ्रीका दौरा करने के लिए सबसे मुश्किल जगह में से एक है, लेकिन इसके साथ ही यह भी मानते हैं कि इस देश में भारतीय टीम के लिए जीतना असंभव नहीं है.

Trending Now

बॉक्सिंग डे पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. यह मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन में होगा. वहीं दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में होगा. भारत ने साउथ अफ्रीका में अभी तक कुल 23 टेस्ट मैच खेले हैं और बीते 21 साल में टीम इंडिया को सिर्फ चार में ही जीत मिली है. 1992 में साउथ अफ्रीका की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद ही भारत ने वहां दौरा करना शुरू किया.

You may like to read

सेंचुरियन में हालांकि भारत के लिए अच्छी यादें भी हैं. भारत ने 2021-22 में यहां साउथ अफ्रीका को हराया था. हालांकि इसके बाद के दोनों टेस्ट मैच जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था. इसी सीरीज के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था.

अब रोहित के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी. मैच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि आंकड़े साउथ अफ्रीका के पक्ष में हैं. द्रविड़ ने कहा, ‘आंकड़ों की नजर से देखें तो यह सबसे मुश्किल देशों में से एक है. लेकिन हमने बल्लेबाजी में कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया है. यहां खेलना असंभव या मुश्किल नहीं है. एक बात ध्यान देने की है कि उछाल बाकी जगह के मुकाबले अधिक विविधतापूर्ण होता है. यहां इंग्लैंड जितना स्विंग नहीं होता और ऑस्ट्रेलिया जैसी रफ्तार शायद न हो लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच पर असमान उछाल हो सकता है.’

द्रविड़ ने कहा, ‘यह बीते कुछ वक्त में भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है लेकिन हमने कुछ अच्छी पारियां भी खेली हैं. अगर हम अच्छा खेले तो हमारे पास यहां अच्छा करने का अनुभव है.’