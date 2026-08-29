SA Vs NAM: त्रिकोणीय सीरीज में नामीबिया का बड़ा धमाका, दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से दी करारी शिकस्त

SA Vs NAM: नामीबिया की टीम त्रिकोणीय टी20 सीरीज में गजब का उलटफेर किया है. टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हरा दिया.

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नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को हराया. (Photo/IANS)

नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

डेवाल्ड ब्रेविस का अर्धशतक बेकार

डेवाल्ड ने खेली 75 रन की पारी

SA Vs NAM: नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच जारी त्रिकोणीय टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से मात दी. नामीबिया की इस जीत ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया. डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार अर्धशतकीय पारी भी दक्षिण अफ्रीका को नहीं बचा सकी. दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए नामीबिया ने 164 रन का लक्ष्य दिया था. दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 9 विकेट पर 145 रन बना सकी और 18 रन से मैच हार गई.

डेवाल्ड ब्रेविस की पारी गई बेकार

दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक 75 रन की पारी डेवाल्ड ब्रेविस ने खेली. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रेविस ने 50 गेंदों पर खेली इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए. ब्रेविस छठे विकेट के रूप में आउट हुए. उनका विकेट गिरते ही मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथ से निकल गया. जब ब्रेविस का विकेट गिरा, उस समय दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 12 गेंदों पर 31 रन की जरूरत थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज जरूरी रन नहीं बना सके.

नामीबिया का शानदार प्रदर्शन

नामीबिया के लिए कप्तान रूबेन ट्रम्पेलमैन और जेजे स्मिट ने 3-3 विकेट लिए, जबकि कप्तान इरासमस, जैक ब्रासेल और मैक्स हिंगो को 1-1 विकेट मिला. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया ने 9 विकेट पर 163 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाजों जान फ्राइलिंक और लौरेन स्टीनकैंप ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में 84 रन की साझेदारी कर टीम के लिए बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी थी, लेकिन मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों की असफलता की वजह से टीम 9 विकेट पर 163 रन ही बना सकी.

जान फ्राइलिंक ने 38 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 60 रन बनाए. वहीं, लौरेन स्टीनकैंप ने 29 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका के लिए डुयान जानसेन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए. पी. सुब्रायन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए. कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने 2, नाकोबानी मोकोएना और डेवाल्ड ब्रेविस ने 1-1 विकेट लिया. डुयान जानसेन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर मार्को जानसेन के जुड़ना भाई हैं. उन्होंने इस मुकाबले से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया है. (इनपुट: आईएएनएस)