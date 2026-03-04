  • Hindi
SA vs NZ: अभी साउथ अफ्रीका की आधी पारी ही हुई थी खत्म- टेंबा बवूमा ने न्यूजीलैंड को दे दी बधाई, जानें क्यों!

साउथ अफ्रीका की पारी का अभी 11वां ओवर शुरू ही हुआ था कि अपनी टीम की हालत पतली देख कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे टेंबा बवूमा ने न्यूजीलैंड को जीत की बधाई ही दे दी.

Temba Bavuma Commentary
टेंबा बवूमा कॉमेंट्री @Instagram

बड़े मैचों में हमेशा चूक कर मैच हारने के लिए मशहूर साउथ अफ्रीका की किस्मत टी20 वर्ल्ड कप 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसी ही चल रही है. पिछली बार फाइनल हारकर खिताब से चूक जाने वाली अफ्रीकी टीम फिलहला न्यूजीलैंड के खिलाफ संघर्ष कर रही है. सेमीफाइनल में पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद उसने 170 रनों का टारगेट रखा है. अफ्रीकी टीम यहां भी मुश्किल में फंस गई थी, जब उसने सिर्फ 77 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे, जबकि पारी के 10.2 ही ओवर का खेल पूरा हुआ था.

साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेंबा बवूमा इस मैच में साउथ अफ्रीका की हौसला अफजाई करते हुए कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे थे. लेकिन अपनी टीम की हालत पतली देख बवूमा ने आधी पारी से पहले ही टीम की हार मान ली और साथ में बैठे न्यूजीलैंड के साथी कॉमेंटेटर को कॉन्ग्रैचुलेशन्स (बधाई) दे दी. साउथ अफ्रीका को क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा चोकर्स कहा जाता है और बवूमा ने यहां आधी पारी के बाद ही मान लिया की उनकी टीम एक बार फिर यहां चोक करेगी.

बवूमा जब कॉमेंट्री पर थे, तब डेवाल्ड ब्रेविस (34) जेम्स नीशम की गेंद पर मिचेल सेंटनर को कैच देकर आउट हुए थे. यह 5वां झटका था और अब अफ्रीकी टीम के पास ज्यादा बैटिंग नहीं बची थी. ऐसे में बवूमा निराश होकर यह समझ गए कि उनकी टीम ने एक बार फिर चोक कर दिया है और अब एक बार फिर वह टी20 वर्ल्ड कप या ICC खिताब जीतने से दूर रह गई है. हालांकि बवूमा ने साउथ अफ्रीका को ICC WTC चैम्पियन्स ट्रॉफी का खिताब जितवाकर टीम के आईसीसी सूखे को खत्म किया था. लेकिन उसे अभी भी अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप खिताब के लिए इंतजार करना होगा.

77 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को जेनसेन की नाबाद 55 रनों की पारी के दम पर यहां कीवी टीम को कुछ चुनौती पेश कर पाई. नंबर 7 पर उतरे जेनसेन ने 30 बॉल पर 2 चौके और 5 छक्कों की बदौलत यह 55 रन बनाए. जेनसेन के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (34) और ट्रिस्टन स्टब्स (29) ने कुछ उपयोगी रन जोड़कर टीम को यहां चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने तक पहुंचाया वरना उसके टॉप ऑर्डर के बिखरने से टीम मुश्किल में थी.

इस बचाने उतरी अफ्रीकी टीम के बॉलरों ने पावरप्ले में ही चोक कर दिया. उन्होंने 6 ओवर में 84 रन खा लिए, जबकि वे कोई विकेट अपने नाम नहीं कर पाए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

