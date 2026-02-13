Hindi Cricket Hindi

Sa Vs Nz We Are Not Playing Our Best Cricket In T20 World Cup Says South Africa Captain Aiden Markram

अफगानिस्तान से टाई के बाद अपनी टीम से खुश नहीं हैं एडिन मार्करम, बोले- टीम अपने बेस्ट से दूर

साउथ अफ्रीका की टीम ने इस बार टी20 वर्ल्ड कप में कनाडा को हराने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मुश्किल में फंस गई थी, जब मुकाबला टाई हो गया और फिर नतीजा दूसरे सुपर ओवर में उसके पक्ष में आया.

T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला खिताब जीतने के मकसद से आई साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ चोक करने से बच गई. क्रिकेट में अकसर निर्णायक मौकों पर चूक जाने वाली साउथ अफ्रीका बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ भी फंस गई थी, जब बुधवार को अहमदबाद के खिलाफ वह 187 रनों का स्कोर बचाने उतरी थी. अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में इतने ही रनों पर ऑल आउट हो गई, जिससे मैच टाई हुआ और फिर उसका फैसला पहले सुपर ओवर में भी टाई होने के चलते नहीं हो पाया. दूसरे सुपर ओवर में आखिरकार साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज कर मैच के 2 अंक जुटा लिए. अब टीम शनिवार को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी.

इस मैच से पहले कप्तान एडिन मार्करम ने अपनी टीम के परफॉर्मेंस पर चिंता जताई है और साफ-साफ यह स्वीकार किया है कि उनकी टीम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है. उन्होंने अपने गेंदबाजों पर भी सवाल उठाए, जो अब तक खेले दो मैचों में कुल 22 अतिरिक्त रन दे चुके हैं. हालांकि इस कप्तान ने यह उम्मीद भी जताई कि भले टीम अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी है लेकिन धीरे धीरे सुधार के साथ नतीजे अच्छे आएंगे.

Eyes on the next challenge. Fuelled by the clinical intensity against Canada and the nerve-tested composure from Afghanistan, #TheProteas look ahead to tomorrow’s #T20WorldCup clash against New Zealand. #Unbreakable pic.twitter.com/YvgfLEiPq3 — Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 13, 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप D के मुकाबले से पहले मार्करम ने स्वीकार किया कि कीवी कोच रॉब वाल्टर को उनकी टीम की ताकत और कमजोरियों के बारे में बखूबी पता है. वॉल्टर पहले साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ियों के साथ काम कर चुके हैं.

मार्करम ने कहा, ‘वह हम सभी को अच्छे से जानते हैं और उन्हें पता है कि हम कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं या कहां कमजोर पड़ते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि एक टीम के रूप में हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. हमारा फोकस अपनी शत प्रतिशत क्षमता पर खेलना है. अगर प्रदर्शन में सुधार करते रहे तो नतीजे खुद ब खुद मिलेंगे.’

उन्होंने स्वीकार किया कि गेंदबाजी में अनुशासन नजर नहीं आ रहा है. पिछले दो मैचों में उनके गेंदबाजों ने 22 अतिरिक्त रन दिए. मार्करम ने कहा, ‘इस फॉर्मेट में 11 फालतू रन बहुत होते हैं. हम टीम मीटिंग्स में इस पर बात कर रहे हैं. हर गेंदबाज को अपनी ताकत पर खेलना होगा.’ अहमदाबाद में दूधिया रोशनी में टीम संयोजन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि स्पिन और तेज गेंदबाजी में संतुलन रखा जाएगा.

