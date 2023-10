SA vs PAK: राम भक्त केशव महाराज ने दिखाया जोश, तोड़ा पाकिस्तान का सपना

चेन्नई में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया मुकाबला मौजूदा वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला रहा. इस मैच में एक समय तक साउथ अफ्रीका आराम से जीतती नजर आ रही थी लेकिन फिर पाकिस्तान की गेंदबाजों ने मैच में वापसी कराई और अफ्रीकी टीम के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. इसके बाद लगने लगा कि पाकिस्तान आसानी से मुकाबला जीत जाएगा लेकिन भारतीय मूल के केशव महाराज ने एक छोर संभालते हुए ऐसा खूंटा गाड़ा कि अपनी टीम को जिताकर ही लौटे.

केशव ने भले ही 7 रनों का योगदान दिया लेकिन उन्होंने आखिरी के ओवरों में 20 गेंदें विकेट पर टिकने का कारनामा किया. यही नहीं, साउथ अफ्रीका के लिए विजयी चौका भी केशव महाराज ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर लगाया. इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को धूल चटाने में सफल रही. जीत के बाद केशव महाराज ने वीडियो शेयर करते हुए भारतीय फैंस और चेन्नई फैंस का शुक्रिया अदा किया.

Thank you India 🇮🇳 for Your Support 🫂❤ Love you Chennai!! #PAKvsSA #SAvsPAK pic.twitter.com/ucpqHF1kWD

— Keshav Maharaj (@imKeshavMaharaj) October 27, 2023