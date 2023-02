SA20 में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज एडिन मार्करम ने ठोका तूफानी शतक, फाइनल में पहुंची टीम

IPL के नए सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अच्छी खबर है कि उसके मिडल ऑर्डर बल्लेबाज एडिन मार्करम (Aiden Markram) बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने SA20 के सेमीफाइनल में शतक जड़कर अपनी टीम को फाइनल में एंट्री दिलाई है. पिछले सीजन सनराइजर्स की टीम का आईपीएल में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और वह 10 टीमों की लीग में 8वें स्थान पर रही.

इस बार यह टीम अपना कमाल दिखाना चाहती है और सीजन की शुरुआत से पहले मार्करम का रन बनाना शानदार है. इन दिनों एसए20 में खेल रहे मार्करम यहां भी सनराइजर्स की टीम का ही हिस्सा हैं. साउथ अफ्रीका में खेली जा रही इस लीग में वह सनराइजर्स ईस्टर्न केप टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं.

सेमीफाइनल में उनका मुकाबला जोबर्ग सुपर किंग्स से था, जहां सनराइडर्स को पहले बैटिंग का न्योता मिला था. सनराइजर्स की शुरुआत यहां खराब रही और उसने अपने पहले 2 विकेट सिर्फ 10 रनों पर ही गंवा दिए.

लेकिन यहां से कप्तान एडिन मार्करम ने जॉर्डन हेरमन (48) के साथ मिलकर पारी संभाली और 13 ओवर में स्कोर 109 रन पहुंच दिया. यहां हेरमन रनआउट हो गए. मार्करम एक छोर पर डटे रहे और 19वें ओवर में आउट होने से पहले छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया.

अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के जमाए. मार्करम जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 184 रन था. लेकिन यहां से बाकी बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन जुटाए और 20 ओवर में टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 213 रन पहुंचा दिया. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लयेर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.