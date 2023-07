ENG vs AUS: 'क्रिकेट के भगवान' ने इंग्लैंड को दिया हेडिंग्ले टेस्ट जीतने का गुरुमंत्र

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज 2023 का तीसरा टेस्ट हेडिंग्ले के लीड्स में खेला जा रहा है. तीसरे दिन का अधिकतर खेल बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट पर 116 रन से आगे खेलते हुए 224 रन पर ऑलऑउट हो गई और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 251 रनों का लक्ष्य रख दिया. मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी? इसे लेकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इंग्लैंड को जीत का गुरुमंत्र दिया है.

तीसरे दिन की खेल समाप्ति तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के लिए 27 रन बना लिए हैं. मेजबान टीम के पास अभी दो और बचे हैं उसे केवल 224 रन और बनाने हैं. मास्टर बलास्टर सचिन तेंदुलकर इस मुकाबले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. हेडिंग्ले में चल रहे टेस्ट मैच को लेकर अपनी राय देने के लिए तेंदुलकर ने ट्विटर का सहारा लिया. इसमें उन्होंने बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम को कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है और साथ ही उनसे सकारात्मक सोच के साथ समझदारी से बल्लेबाजी करने का आग्रह किया है.

हेडिंग्ले टेस्ट का तीसरा दिन खत्म होने के बाद सचिन ने ट्विटर पर लिखा, ” हेडिंग्ले में कल पहला घंटा महत्वपूर्ण होने वाला है. मुझे लगता है कि विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है और अगर इंग्लैंड समझदारी से बल्लेबाजी करता है और सकारात्मक सोच दिखाता है तो वह वहां पहुंच सकता है. सकारात्मक सोच के साथ उन्हें शॉट सेलेक्शन में भी समझदारी दिखानी होगी. अगर वे ऐसा करते हैं तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.”

मैच के तीसरे दिन बारिश के कारण दो सत्र का खेल संभव नहीं हो पाया. आखिरी सत्र में ऑस्ट्रेलिया की टीम 116/4 के स्कोर के साथ बल्लेबाजी करने उतरी. ट्रेविस हेड को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सका. ट्रेविस हेड ने 77 रन की पारी खेली. मिशेल स्टॉर्क ने 28 और मिशेल स्टॉर्क ने 16 रन की पारी खेली.