U19 महिला टीम से बोले सचिन तेंदुलकर- आपने देश की लड़कियों को दिए सपने

अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर आई टीम इंडिया को आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मानित किया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय टीम और उससे सपॉर्ट स्टाफ को इस जीत के लिए 5 करोड़ रुपये का चेक दिया. बोर्ड ने अंडर 19 खिताब जीतने के बाद ही इस इनामी राशि की घोषणा की थी. इस मौके पर दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस युवा टीम की जमकर तारीफ की.

मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा मौका है, जब इस साल महिला प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत हो रही है और उससे पहले हमारी युवा टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. पूरा देश आपकी इस जीत का जश्न मनाएगा और इस पर गर्व करेगा. सचिन ने कहा, ‘इस वर्ल्ड कप को जीतकर आपने पहले ही भारत की युवा लड़कियों को यह सपने देखने का हक दिया है कि वे भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं.’