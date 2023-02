Viral Catch Video: सचिन तेंदुलकर से लेकर माइकल वॉन तक हुए इस अद्भुत कैच के दीवाने, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अद्भुत कैच खूब वायरल हो रहा है. इस कैच के वीडियो को देखकर किसी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल हैं कि बल्लेबाज आउट है या नॉटआउट. सोशल मीडिया पर वायरल इस कैच को देखकर यूजर्स क्रिकेट नियम को बदलने की भी मांग कर रहे हैं.

इन सबके बीच महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) इस कैच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वॉन तो इस कैच के वीडियो को देखकर इसे अब तक का सबसे ग्रेट कैच बता रहै हैं. वहीं, सचिन का कहना है कि ऐसा तब होता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो फुटबॉल खेलना भी जानता है.

क्रिकेट में अंपायर के फैसले और नियम को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. बिग बैश लीग में माइकल नेसेर ने सीमारेखा के बाहर जाकर हवा में छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ा, उसे लेकर भी कई दिनों तक विवाद होता रहा. नियम का हवाला देकर अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया, उसके बाद नियम में बदलाव की मांग की भी गई. अब एक लोकल मैच में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है.

सचिन ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ” ऐसा तब होता है जब आप एक ऐसे खिलाड़ी को लाते हैं, जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलना भी जानता है.” सचिन के अलावा माइकल वॉन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, संभवत: अब तक का सबसे ग्रेट कैच.”