इन दिनों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा सीजन खेला जा रहा है. फैन्स को एक बार फिर अपने पुराने हीरो जैसे सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह,रैना और पठान जैसे खिलाड़ियों को खेलते देखे को मौका मिल रहा है. इस सीरीज में बीते सोमवार को इंडिया लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स का मैच खेला जा रहा था. लेकिन बारिश की वजह से यह मैच रद्द करना पड़ा. इस मैच में सिर्फ छह ओवर का ही खेल हो सका. लेकिन इन 6 ओवरों में सचिन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने ऐसे-ऐसे शॉट लगाए जिसे देख न्यूजीलैंड लीजेंड्स के कप्तान रॉस टेलर भी उनके मुरीद हो गए.Also Read - सचिन तेंदुलकर के शतकों के शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं विराट कोहली : रिकी पॉन्टिंग

इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स का यह मैच भले ही पूरा नहीं हो सका. लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर गेंदबाजों की पिटाई कर छाए रहे. उन्होंने 13 गेंद पर 19 रन बनाए. इसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल रहे. सचिन के साथ इस दौरान क्रीज पर सुरेश रैना मौजूद थे. इंडिया लीजेंड्स का पहला विकेट नमन ओझा के रूप में गिर चुका था. सचिन ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान शेन बॉन्ड और काइल मिल्स जैसे गेंदबाजों की पिटाई की. Also Read - सचिन तेंदुलकर को 12 साल बाद मिली वो गेंद जिस पर जड़ा था वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ा

Q: What is class ?

Ans : 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Backfoot Drive ☑️

Pull Shot☑️

Lap Shot☑️

Scoop-ish Lap Shot ☑️

Those Who Missed Enjoy Sachin Tendulkar Shots Vs NZ Indore.@sachin_rt @CrickeTendulkarpic.twitter.com/Y96JAGYo5v

— Sachin Tendulkar🇮🇳FC (@CrickeTendulkar) September 20, 2022