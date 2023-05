सचिन तेंदुलकर ने गांव में सेलीब्रेट किया 50वां बर्थडे, पत्नी अंजलि संग चूल्हे पर बनाया खाना

दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने हाल ही में अपना 50वां बर्थडे सेलीब्रेट किया. सचिन तेंदुलकर का बर्थडे 24 अप्रैल को होता है और इस बार उन्होंने अपने इस बर्थडे को कुछ अलग ही अंदाज में सेलीब्रेट किया. सचिन ने बर्थडे सेलीब्रेशन के लिए अपने परिवार के साथ एक गांव को चुना और यहां चूल्हे पर आग सुलगाकर खाना तैयार किया.

मास्टर ब्लास्टर ने बर्थडे से करीब 10 दिन बाद इस खास दिन की खास तस्वीर अपने फैन्स के साथ टि्वटर पर शेयर की है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि वह बेहद ही सादे तरीके से अपना बर्थडे परिवार के साथ सेलीब्रेट कर रहे हैं. तस्वीर में उनके साथ पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर खाना पकाने में एक-दूसरे की मदद करते दिख रहे हैं.