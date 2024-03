सचिन तेंदुलकर ने ऐतिहासिक 100वें टेस्ट पर रविचंद्रन अश्विन-जॉनी बेयरस्टो को दी बधाई

गुरुवार को भारतीय शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और इंग्लैंड के विकेटकीर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में शामिल हुए. इस मौके पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने उन्हें बधाई दी, जिसमें भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं.

तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए अश्विन और बेयरस्टो को 100 टेस्ट का कीर्तिमान हासिल करने पर शुभकामनाएं भेजी. उन्होंने लिखा, “धर्मशाला में यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अश्विन और बेयरस्टो ने 100वीं बार अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है. एक अविश्वसनीय उपलब्धि जो रेड-बॉल क्रिकेट के प्रति उनके जुनून और दृढ़ता को बयां करती है. मैं उन दोनों को शानदार खेल की शुभकामनाएं देता हूं!”

It’s a historic day in Dharamsala as @ashwinravi99 and @jbairstow21 don the international whites for the 100th time. An incredible achievement that speaks volumes about their passion and perseverance for red-ball cricket. I wish them both a fantastic game ahead!#INDvENG pic.twitter.com/XTvzApvHEI

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 7, 2024