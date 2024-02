सचिन तेंदुलकर ने सही समय पर टेस्ट शतक लगाने के लिए शुभमन गिल को ट्विटर पर दी बधाई

पूर्व भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच मे शतकीय पारी खेलने के लिए युवा खिलाड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) को बधाई दी. गिल ने विशाखापत्तनम में हो रहे मैच के तीसरे दिन 147 गेंदो पर 104 रन की पारी खेली, जो उनके करियर का तीसरा टेस्ट शतक है.

गिल को बधाई देते हुए तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “कौशल से भरपूर थी शुभमन गिल की ये पारी! सही समय पर 100 रन बनाने पर बधाई!”

This innings by Shubman Gill was full of skill!

Congratulations on a well timed 100!#INDvENG pic.twitter.com/rmMGE6G2wA

