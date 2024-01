Sachin Tendulkar के डीप फेक वीडियो पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR, शिकंजे में फंसेगी गेम ऐप कंपनी

Deep Fake Video On Sachin Tendulkar नई दिल्ली. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) पर बनाए गए डीप फेक वीडियो के खिलाफ अब मुंबई पुलिस ने सख्ती से निपटेगी. उसके साइबर सेल ने इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की है. तेंडुलकर के पीए रमेश परदे की शिकायत के बात साइबर पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 और आईटी सेक्शन 56 के तहत मामला दर्ज किया है. बता दें हाल ही में सचिन ने अपने ऊपर बना एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टि्वटर पर साझा किया था, जिसमें वह एक गेमिंग ऐप का प्रमोशन करते दिख रहे थे.

सचिन ने टेक्नॉलजी के गलत इस्तेमाल की बात की बात कही थी और अपने फैन्स से इस वीडियो को रिपोर्ट करने को कहा था. इस फेक वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से मास्टर ब्लास्टर की वीडियो क्लिप को उनकी आवाज के साथ डब करके बताया गया था कि उनकी बेटी एक नया गेम खेल रही है, जिसके बारे सभी इन दिनों बात कर रहे हैं.

These videos are fake. It is disturbing to see rampant misuse of technology. Request everyone to report videos, ads & apps like these in large numbers.

Social Media platforms need to be alert and responsive to complaints. Swift action from their end is crucial to stopping the… pic.twitter.com/4MwXthxSOM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2024