वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार से इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, लिखा, एक खराब दिन और...

नई दिल्ली. टीम इंडिया का तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया. रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को छह विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम की हार ने क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया है, वहीं क्रिकेट के दिग्गज भी इस हार से निराश हैं. क्रिकेट के भगवान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी भारत की हार के बाद इमोशनल हो गए.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया को छठी विश्व कप जीत पर बधाई, सबसे बड़े मंच के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला. हार्ड लक टीम इंडिया,, किसी स्टर्लिंग टूर्नामेंट में सिर्फ एक खराब दिन दिल तोड़ने वाला हो सकता है, उन्होंने आगे लिखा, मैं खिलाड़ियों, फैंस और शुभचिंतकों की पीड़ा की कल्पना कर सकता हूं और उन पर क्या गुजर रही होगी. हार खेल का हिस्सा है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में हमारे लिए अपना सब कुछ दिया.

Congratulations to Australia on their sixth World Cup win. On the most important day of the biggest stage, they played better cricket.

Hard luck Team India, just one bad day in an otherwise sterling tournament can be heartbreaking. I can imagine the agony of the players, fans…

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 20, 2023