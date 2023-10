आपके बिना दुनिया थोड़ी सूनी लगती है पाजी... बिशन सिंह बेदी के निधन पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर

नई दिल्ली. भारत के दिग्गज क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का सोमवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया. बिशन सिंह बेदी लंबे समय से बीमार थे. उनके निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी बिशन सिंह बेदी के निधन पर भावुक हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके निधन के बाद पोस्ट किया, पाजी…आपके बिना दुनिया थोड़ी सूनी लगती है.

सचिन तेंदुलकर ने उनके निधन के बाद सोशल मीडिया x पर लिखा, साशु, वह गर्मजोशी से कहेगा जो केवल उसके पास है. बिशन पाजी के लिए, मैं सिर्फ एक और क्रिकेटर भर नहीं था, मैं एक बेटे की तरह था. उनके मार्गदर्शन में मैंने इंग्लैंड में अपना पहला शतक बनाया. न्यूजीलैंड की ठंडी शामों में, हम भोजन के लिए बैठते थे, और मैं उनकी बताई हर कहानी को ध्यान में रखता था. जहां कभी उनकी आवाज हुआ करती थी, आज वहां गूंजती खामोशी है. आपके बिना दुनिया थोड़ी सूनी लगती है, पाजी. उस शांति में विश्राम करें जिसके आप हकदार हैं.

“Sashu,” he’d say with warmth that only he possessed. To Bishan Paaji, I wasn’t just another cricketer; I was like a son. Under his nurturing guidance, I scored my first 100 in England. On chilly NZ evenings, we’d sit over meals, and I’d hang on to every story he told, every… pic.twitter.com/z0ahschCvp

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2023