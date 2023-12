KL Rahul की शतकीय पारी के मुरीद हुए सचिन तेंदुलकर, तारीफ में कह दी बड़ी बात

सेंचुरियन: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क मैदान पर शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. राहुल ने दक्षिण अफ्रीका की इस मुश्किल पिच और परिस्थितियों में 101 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का आठवां शतक बनाया. राहुल का इस मैदान पर यह दूसरा शतक है. उन्होंने 2021 में ही इसी मैदान पर बॉक्सिंग-डे टेस्ट में ही शतक लगाया था. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने केएल राहुल की इस क्लासिक पारी की जमकर तारीफ की है.

राहुल नंबर छह पर उस समय बल्लेबाजी करने के उतरे जब भारतीय टीम 92 रन के अंदर ही अपने चार विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. इसके बाद राहुल ने तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही इस पिच पर संभलकर खेलते हुए कई बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां की और फिर भारत को 200 के पार पहुंचाया. उन्होंने 137 गेंदों में 14 चौकों और चार छक्कों की मदद से 75 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाए.

राहुल ने दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों का मुकाबला करने के लिए आक्रामकता के साथ डिफेंसिव का मिश्रण किया, उसे देखकर ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन भी काफी इम्प्रेस नजर आए. सचिन के नाम एशियाई बल्लेबाजों में दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने कहा कि राहुल की पारी की सबसे अच्छी बात उनकी क्लीयर सोच थी और महान क्रिकेटर ने राहुल के फुटवर्क की भी प्रशंसा की।

सचिन तेंदुलकर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, ‘केएल राहुल आप शानदार खेले. मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह उनकी क्लीयर सोच थी. उसके फुटवर्क पूरी तरह से सटीक लगे, और ऐसा तब होता है, जब कोई बल्लेबाज सही दिशा में सोच रहा होता है. इस टेस्ट मैच को देखते हुए यह सेंचुरी बहुत ज्यादा अहम है। कल वह जिस स्थिति मेंथे, उसे देखते हुए भारत 245 के स्कोर से खुश होगा.”

उन्होंने आगेलिखा, ” नांद्रे बर्गर और गेराल्ड कोएट्जी साउथ अफ्रीका के बॉलिंग लाइन-अप में जुड़ते हुए अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे है. लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियों को देखते हुए साउथ अफ्रीका अपनी गेंदबाजी से बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा.”

Well played @klrahul. What impressed me was his clarity of thought. His footwork looked precise and assured, and that happens when a batter is thinking right. This century is crucial in the context of this Test. India would be happy with 245 considering where they were at one… pic.twitter.com/Dtw9HpjAIC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 27, 2023