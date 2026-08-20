विराट कोहली विदेशी पिचों पर खेलने का सचिन तेंदुलकर ने दिखाया था रास्ता: एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले यह दिखाया था भारतीय उपमहाद्वीप के बल्लेबाज होकर भी आप उछालभरी सीमिंग पिचों पर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/sachin-tendulkar-inspired-virat-kohli-to-perform-well-in-foreign-countries-says-ab-de-villiers-8505934/ Copy

सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली @ANI

अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने की सचिन-विराट की बात

बोले- सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को दिखाया रास्ता

भारत के लिए विदेशी पिचों पर दो सफल बल्लेबाज

रिकॉर्ड्स में विराट से कहीं आगे दिखते हैं सचिन

दुनिया के प्रभावशाली और मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज के तौर पर मशहूर साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने अपने-अपने दौर के दो महान भारतीय बल्लेबाजों की कामयाबी को लेकर बात की है. डिविलियर्स ने अपने यू्ट्यूब चैनल पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की विदेशी पिचों पर बैटिंग की बात की. उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने खुद को विदेशों में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज के रूप में स्थापित करने से ज्यादा उपलब्धि हासिल की है. इसका रास्ता सचिन तेंदुलकर ने दिखाया था.

‘भारत के लिए सचिन ने शुरू किया था ट्रेंड’

डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आती है, जिन्होंने भारत के लिए यह ट्रेंड शुरू किया था. सचिन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने दिखाया कि एक सबकॉन्टिनेंट बल्लेबाज के तौर पर, आप बाउंसी और सीमिंग कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं. विराट ने इसे आगे बढ़ाया और स्तर बढ़ाया.’

सचिन-विराट के नक्शे कदम पर राहुल-पडीक्कल

डिविलियर्स ने कहा कि कोहली और तेंदुलकर ने अब केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल जैसे भारतीय बल्लेबाजों को घर से बाहर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है. दोनों विराट और सचिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. डिविलियर्स का मानना ​​है कि राहुल के पास विदेशों में सफल होने की तकनीक के बावजूद अभी भी अपने खुद को बेहतर करने की गुंजाइश है.

सचिन के नायाब रिकॉर्ड

सचिन ने 2013 में संन्यास लिया था. 200 टेस्ट मैचों में उनके नाम 15,921 रन हैं, जो टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड है. तेंदुलकर के टेस्ट रनों में से लगभग 55 प्रतिशत (8705 रन) घर से बाहर आए. वह विदेशी हालात में टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं. वहीं, विराट कोहली ने 123 टेस्ट में 9,230 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने भारत के बाहर 66 टेस्ट में 4,774 रन बनाए. विराट ने 2025 में टेस्ट को अलविदा कह दिया था.

SENA देशों में सचिन

सचिन ने सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 63 टेस्ट मैचों में 51.30 के एवरेज से 5,387 रन बनाए, जिसमें 17 सेंचुरी और 23 फिफ्टी शामिल हैं, जबकि कोहली ने 46 टेस्ट मैचों में 42.08 के औसत से 3,661 रन बनाए, जिसमें 12 सेंचुरी और 14 फिफ्टी शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, सचिन विदेशों में ज्यादा सफल हैं. डिविलियर्स ने कोहली के असर की बात कही है, जिसके मुताबिक भारत के घर से बाहर एक मजबूत टेस्ट टीम के तौर पर उभरने में कोहली के अहम योगदान का जिक्र है.

(एजेंसी: आईएएनएस)