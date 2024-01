Hindi Cricket Hindi

Sachin Tendulkar Lauds Jasprit Bumrahs Performance Following Indias Historic Win In Cape Town In Sa Vs Ind 2nd Test

SA vs IND 2nd Test: केपटाउन में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर 'क्रिकेट के भगवान' ने जसप्रीत बुमराह की तारीफों के बांधे पुल

Sachin Tendulkar lauds Jasprit Bumrah’s performance: बुमराह ने 13.5 ओवर में 61 रन देकर छह विकेट झटके जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 176 रन पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए महज 79 रन का लक्ष्य मिला.

Jasprit Bumrah

नई दिल्ली: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने वाली सात विकेट की जीत के लिए जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी को श्रेय देते हुए कहा कि इस तेज गेंदबाज को लगातार सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी करने का फायदा मिला. बुमराह ने 13.5 ओवर में 61 रन देकर छह विकेट झटके जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 176 रन पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए महज 79 रन का लक्ष्य मिला. भारत ने 12 ओवर में न्यूलैंड्स पर पहली जीत हासिल की है. यह इस स्टेडियम में सात प्रयासों में उसकी पहली जीत है.

Trending Now

तेंदुलकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने हमें दिखाया कि इस तरह के विकेट पर लगातार सही लाइन एवं लेंथ में गेंदबाजी करना कितना जरूरी है. मार्कराम का जज्बा शानदार था क्योंकि इस तरह की पिच पर रक्षात्मक होना ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है.”

You may like to read

Congratulations to #TeamIndia for levelling the series!

Markram’s approach was fantastic because sometimes attack is the best form of defence on a pitch like this.

Well bowled by Bumrah, who showed us exactly, how bowling in the channel consistently is all that’s required on such… pic.twitter.com/e1HDLq0IgR — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 4, 2024

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण बताते हुए कहा, आप करो तो चमत्कार, हम करें तो पिच बेकार. 107 ओवर में टेस्ट मैच खत्म. इससे साबित होता है कि अगर तेज गेंदबाजों को पिच से कुछ मदद मिलती है तो हमारा गेंदबाजी आक्रमण काफी खतरनाक है। बुमराह और सिराज शानदार थे और यह 2024 की अच्छी शुरूआत है.”

Aap karo toh Chamatkar..

Hum karein toh pitch bekaar.

107 overs – Test Match over.

Also proves , anything there for the fast bowlers, we are more threatening with our quality.

Bumrah and Siraj were spectacular and a good beginning to 2024. — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 4, 2024

Congratulations #TeamIndia for levelling the series against South Africa. Our bowlers capitalized on the favorable conditions, with @mdsirajofficial delivering a ruthless performance, securing a 7-wicket haul in the match. @jaspritb1 was clinical in the second innings, ending… pic.twitter.com/U42BOdkx2s — Jay Shah (@JayShah) January 4, 2024

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि वह श्रृंखला में तीसरा टेस्ट देखना पसंद करते. उन्होंने कहा, इस मैच में इतने कम समय में इतना कुछ हो गया। गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर बल्लेबाजी करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गेंदबाजी में कुछ शानदार प्रदर्शन रहे और मार्कराम ने इस मुश्किल पिच पर साहसिक पारी खेली। इस श्रृंखला में एक और टेस्ट देखना अच्छा होता.”

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय गेंदबाजों के मददगार पिच का फायदा उठाने के लिए प्रशंसा की और रोहित शर्मा के नेतृत्व कौशल की भी सराहना की. उन्होंने कहा, ‘‘टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबर करने के लिए बधाई. हमारे गेंदबाजों ने अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाया जिसमें मोहम्मद सिराज ने मैच में सात विकेट लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया.”

उन्होंने कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में बेहतरीन गेंदबाजी की और मैच में कुल आठ विकेट झटके. न्यूलैंड्स पर ऐतिहासिक जीत भारत की इस स्टेडियम में पहली जीत है. रोहित शर्मा के शानदार नेतृत्व कौशल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने रणनीतिक प्रतिभा से टीम का मार्गदर्शन किया। साथ ही विराट कोहली ने गेंदबाजों द्वारा मंच तैयार करने के बाद इस चुनौतीपूर्ण पिच पर 46 रन की पारी खेलकर अपनी ‘क्लास’ दिखाकर योगदान दिया.”

(भाषा)