Sachin Tendulkar Lauds Neeraj Chopras Golden Show At World Athletics Championship6268700

नीरज चोपड़ा के फैन हुए सचिन तेंदुलकर, भारतीय खेलों के लिए बताया ऐतिहासिक दिन

नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप- 2023 में गोल्ड मेडल जीता.

PIC- AFI

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतने पर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी है. नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप- 2023 में गोल्ड मेडल जीता. उनकी इस जीत से दुनिया भर में खेल जगत में भारत का नाम और मजबूत हो गया. देश में हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है. इस कड़ी में टीम इंडिया के कई दिग्गज क्रिकेटरों का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्होंने नीरज को खास अंदाज में बधाई दी है.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, “वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड मेडल. यह भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. आप जिस भी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करें उसमें आपकी मेहनत इसी तरह चमकती रहे.”

India’s first-ever goldat the #WorldAthleticsChampionships. It’s a historic milestone for Indian sports. May your hard work keep shining in every tournament you represent . @Neeraj_chopra1pic.twitter.com/hMeZLUrpNM — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 28, 2023

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, “फेंको तो ऐसे फेंको कि चार लोग बोले क्या फेंकता है यार. 88.17 मीटर दूर भाला फेंका और नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया. यह आगे भी जारी रहेगा.”

Fenkon toh aise fenko ki chaar log bole Kya fekta hai yaar. 88.17 mtr door Bhaala phenka and a World Athletics Championship Gold for our Champion #NeerajChopra . The mega run continues .pic.twitter.com/9TOFl4P6uM — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 28, 2023

भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा, “एक अद्भुत एथलीट. एक सच्चा चैंपियन, जो बड़े मौकों पर हमेशा सफल होता है.” गौतम गंभीर ने लिखा, “हमारे हीरे के लिए सोना!”

A remarkable athlete. A true Champion who saves his best for the biggest occasions time after time. Take a bow. #NeerajChopra pic.twitter.com/frNb8aGnfI — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) August 28, 2023

हरभजन सिंह ने कहा, “नीरज चोपड़ा हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं… कई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय… ऐसे ही कमाल करते रहें.”

Neeraj chopra making us all proud .. first indian to win multiple world athletics championships medals.. Keep rocking @Neeraj_chopra1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 28, 2023

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने कहा, “बधाई हो नीरज चोपड़ा! एक और उत्कृष्ट उपलब्धि, एक और गौरवशाली क्षण.”

