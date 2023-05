सचिन तेंदुलकर के नाम पर माल बेच रही थी कंपनी, पुलिस में दर्ज कराया केस

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ‘झूठे एडवरटाइजमेंट’ के एक मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है. तेंदुलकर की ओर से पुलिस को बताया कि उत्पाद निर्माता फर्म उनके नाम, फोटो और आवाज का गलत इस्तेमाल कर उपभोगताओं से ठगी कर रही है. सचिन तेंदुलकर की इस शिकायत के मुताबिक एक कंपनी फैट बर्निंग और फैट मेल्टिंग जैसे उत्पाद उनके नाम पर बेच रही है.

इस मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की दारा 426, 465 और 500 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंपनी सचिन तेंदुलकर के नाम पर फैट बर्निंग स्प्रे, फैट मेल्टिंग पैच, पेट की चर्बी कम करने वाला तेल जैसे आइटम सचिन तेंदुलकर की मर्जी के बिना ही बाजार में बेच रही है.

पुलिस ने बताया कि तेंदुलकर के पर्सनल असिसटेंट रमेश परधे की शिकायत के बाद उसने मामला दर्ज कर लिया है. परधे ने पुलिस को बताया कि यह कंपनी तेंदुलकर के नाम से एक वेबसाइट भी चला रही है, जिस पर वह अपने उत्पादों को बेचने के लिए सचिन की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर अपने उत्पादों को प्रमोशन दे रही है.