सचिन तेंदुलकर ने की दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन से मुलाकात; वीडियो देख फैंस हुए इमोशनल

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने शनिवार को कश्मीर में दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन (Amir Hussain) से मुलाकात की. तेंदुलकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस मुलाकात का वीडियो ट्विट पर पोस्ट किया. वीडियो में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने आमिर से साथ बातचीत की और उन्हें अपना साइन किया हुआ बैट तोहफे में दिया.

सचिन तेंदुलकर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आमिर के लिए, असली हीरो. प्रेरणा देते रहो! आपसे मिलकर खुशी हुई.”

To Amir, the real hero. Keep inspiring!

It was a pleasure meeting you. pic.twitter.com/oouk55lDkw

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 24, 2024