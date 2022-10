भारतीय क्रिकेट बिरादरी ने गुरुवार को एक स्वर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को अब उनके पुरुष समकक्षों के समान मैच फीस देने की घोषणा के लिए तारीफ की. घोषणा के अनुसार, भारत की महिला क्रिकेटरों को उनके पुरुष समकक्षों के समान मैच फीस का भुगतान किया जाएगा, महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटरों को टेस्ट मैच फीस के रूप में 15 लाख रुपये मिलेंगे और वनडे-टी20 से उन्हें 6 लाख और क्रमश: 3 लाख रुपये की मैच फीस मिलेगी.Also Read - BCCI का बड़ा फैसला, पुरुष-महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी बराबर फीस | Watch Video

भारत की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने इसे देश में क्रिकेट के लिए शानदार दिन बताया और इस फैसले के लिए बीसीसीआई और उनके सचिव जय शाह (Jay Shah) को धन्यवाद दिया. महिलाओं और पुरुषों के लिए घोषित वेतन समानता के साथ भारत में महिला क्रिकेट के लिए वास्तव में ऐतिहासिक दिन है. हरमनप्रीत ने बीसीसीआई सचिव जय शाह द्वारा ट्विटर पर घोषणा के तुरंत बाद एक ट्वीट में उन्हें और बीसीसीआई को धन्यवाद किया.

दिग्गज महिला क्रिकेटरों मिताली राज और झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) ने भी इस फैसले के लिए बीसीसीआई की सराहना की. मिताली ने भारत में महिला क्रिकेट के लिए इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया.

This is a historic decision for women’s cricket in India! The pay equity policy along with the WIPL next year, we are ushering into a new era for women’s cricket in India. Thank you @JayShah Sir & the @BCCI for making this happen. Really happy today. https://t.co/xOwWAwsxfz

मिताली राज ने अपने ट्वीट में कहा, “ये भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है. अगले साल महिला आईपीएल के साथ वेतन इक्विटी नीति, हम भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरूआत कर रहे हैं. ऐसा करने के लिए जय शाह सर और बीसीसीआई को धन्यवाद. मैं आज वास्तव में खुश हूं.”

Great initiative from @BCCI and @JayShah sir for the upliftment of women’s cricket. This will motivate young girls in taking cricket as a career. It’s also an imp. step in creating gender equality in the society & hopefully other sports will follow BCCI’s footsteps. @BCCIWomen https://t.co/THnnpdiWY5

झूलन ने इसे एक बेहतरीन पहल करार दिया जो युवा लड़कियों को क्रिकेट के लिए प्रेरित करेगा. भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपने ट्वीट में लिखा, “भारत में महिला क्रिकेट के लिए क्या आश्चर्यजनक खबर है.”

पूर्व महिला इंटरनेशनल और कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा (Anjum Chopra) ने इसे बड़ा फैसला बताया. क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेटरों ने भी पुरुषों और महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए वेतन समानता लाने के अपने फैसले के लिए बीसीसीआई की प्रशंसा की.

Cricket has been an equalizer in many ways. This is a welcome step towards gender equality in the game and erasing discrimination from the sport.

Very happy with the decision taken by @BCCI and brilliant to see India paving the way forward. @JayShah

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 27, 2022