Anil Kumble के बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर ने लिखा दिल छू लेने वाला इमोशनल पोस्ट, जानिए 'क्रिकेट के भगवान' ने क्या कहा

नई दिल्ली: दिग्गज भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) मंगलवार, 17 अक्टूबर को 53 साल के हो गए. इस मौके पर उन्हें दुनियाभर से बधाइयां मिल रही है. कुंबले के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी दिग्गज स्पिनर को उनके जन्मदिन की बधाई दी है. सचिन तेंदुलकर ने अनिल कुंबले के बर्थडे पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है.

‘क्रिकेट के भगवान’ के नाम से मशहूर सचिन ने एक्स पर दिल छू लेने वाले पोस्ट में लिखा, ” मैं खुद को बेहद भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे कुंबले के साथ इतने लंबे समय तक क्रिकेट खेलने का मौका मिला. मैं अनिल कुंबले को लंबे समय से जानता हूं. वह एक ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा खेल भावना की कद्र की है. वह किसी भी परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे. जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे दोस्त.”

‘अजीब सी बेताबी है तेरे बिन…’, तलाक के बाद इमोशनल हुए Shikhar Dhawan, बेटे से बात करके पिघला ‘गब्बर’ का दिल

कुंबले का अंतरराष्ट्रीय करियर 18 साल का रहा और इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. अपने पूरे करियर के दौरान कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए. वह मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न के बाद तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. कुंबले फरवरी 1999 में एक ही टेस्ट पारी में सभी दस विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने थे. उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने यह करिश्मा किया था.

I have known Anil for a long time, and I am so fortunate that we went on to play together for so many years for India. A man who truly championed the spirit of the game and had the grit to perform no matter what.

Happy birthday, my friend. pic.twitter.com/FPSeoKrP6g

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 17, 2023