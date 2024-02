स्टेडियमों में खेलने के बाद बल्ला लेकर सड़क पर उतरे सचिन, फैन्स की खातिर कर दिया यह काम

नई दिल्ली. दुनिया के महगान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin tendulkar) इन दिनों कश्मीर की सैर पर हैं. यहां उनके कई वीडियो सामने आ रहे हैं. अब एक ताजा वीडियो में वह कश्मीर के युवाओं के साथ गली क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं. दुनिया भर के स्टेडियमों में क्रिकेट खेल चुके सचिन को जब कश्मीर की हसीन पहाड़ी वादियों के बीच सड़क किनारे वहां के स्थानीय युवाओं के साथ बैटिंग का मौका मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाए. सचिन ने क्रिकेट खेलने का यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सचिन का यह वीडियो साझा किया है, जिसमें वह गुलमर्ग की एक सड़क पर पर युवाओं के साथ बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं. लॉन्ग बूट, ट्राउजर और जैकेट पहने सचिन यहां सड़क किनारे रखे एक कार्टून को स्टंप मानकर अपने शॉट्स खेलते दिख रहे हैं. इस दौरान कुछ नौजवान उनके पीछे खड़े दिख रहे हैं, जो इस महान बल्लेबाज को अपने बीच देखकर उत्साहित हैं और उनके वीडियो शूट कर रहे हैं.

#WATCH: Sachin Tendulkar engages in a spirited game of gully cricket with local youngsters during his visit to Gulmarg. pic.twitter.com/cH65GcUcUt

