सौरव गांगुली के बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर का स्पेशल ट्वीट वायरल, जानिए 'क्रिकेट के भगवान' ने क्या लिखा?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) आज यानी के 08 जुलाई को अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं. जैसे ही सौरव गांगुली 51 वर्ष के हुए, सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने उन्हें बर्थडे विश करना शुरू कर दिया. गांगुली को भारत के सबसे सफल कप्तानों में शामिल किया जाता है. गांगुली के पूर्व साथी, करीबी दोस्त और ओपनिंग पार्टनर सचिन तेंदुलकर ने खास ही अंदाज में दादा को बर्थडे विश किया है.

वनडे क्रिकेट इतिहास में सौरव-सचिन की शानदार ओपनिंग जोड़ी रही है. सलामी बल्लेबाज के रूप में, तेंदुलकर और गांगुली ने 136 वनडे मैचों में 21 शतकीय साझेदारियों के साथ 49 की औसत से एक साथ 6609 रन बनाए, जो इस प्रारूप के इतिहास में सबसे अधिक है.

जहां सचिन तेंदुलकर ‘क्रिकेट के भगवान’ के रूप में जाना जाता है तो वहीं गांगुली को ‘ऑफसाइड पर भगवान’ के रूप में माना जाता है. सचिन ने भी बर्थडे विश करते समय शानदार ऑफसाइड खेल के लिए गांगुली की सराहना की है. जहां दुनिया गांगुली को ‘दादा’ कहकर बुलाती है, वहीं तेंदुलकर उन्हें खुशी-खुशी ‘दादी’ कहकर बुलाते हैं.

‘क्रिकेट के भगवान’ के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ट्विटर पर गांगुली को उनके 51वें जन्मदिन की बधाई दी और लिखा, “ दादी एक ऐसे शख्स हैं जो अपना जन्मदिन ऑफ साइड पर भी मनाते थे. वह ऑफसाइड से कितना प्यार करते. जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त! सौरव गांगुली.”

गांगुली को अक्सर सहवाग, युवराज, हरभजन सिंह, जहीर और नेहरा जैसे युवाओं और उभरते क्रिकेटरों का समर्थन करने का श्रेय दिया जाता है. 2011 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत और उनकी सफलता का श्रेय गांगुली को दिया जाता है.

गांगुली ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए बहुत सारी बड़ी ट्रॉफियां नहीं जीतीं, लेकिन उनके कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को हमेशा याद किया जाता है. फिर चाहे वो 2002 में इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज हो या फिर 2003 विश्व कप फाइनल में पहुंचना या फिर 2002 चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त विजेता बनना हो.