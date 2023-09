Hindi Cricket Hindi

Sachin Tendulkar Posts Special Tweet On Shubman Gills 24th Birthday

सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल के 24वें जन्मदिन पर किया स्पेशल ट्वीट; फैंस ने कहा- मिल गया आशीर्वाद

टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल आठ सितंबर 2023 को अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं, गिल फिलहाल भारतीय टीम के साथ एशिया कप 2023 के लिए श्रीलंका में हैं.

सचिन तेंदुलकर ने शुबमन गिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं (ANI)

टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) शुक्रवार, आठ सिंतबर को अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर्स ने उन्हें बधाई दी लेकिन सबसे खास शुभकामना क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की ओर से आई. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर ने ट्विटर के जरिए गिल को 24वें जन्मदिन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी.

Trending Now

Happiest birthday to you @ShubmanGill. May the upcoming year be full of runs and great memories. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 8, 2023

तेंदुलकर ने लिखा, “आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं शुभमन गिल. आने वाला साल रनों और बेहतरीन यादों से भरा हो.”

गिल से पहले शुभमन की बहन शाहनील गिल ने अपने भाई के जन्मदिन पर एक खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान… लव यू ए एंड एफ”

Sending all the best wishes on your birthday @ShubmanGill Have a joyful day! pic.twitter.com/JorZDqTsbi — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) September 8, 2023

तेंदुलकर से पहले टीम इंडिया के चेतेश्वर पुजारा ने ट्विटर के जरिए गिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि गिल का दिन आनंदमय रहेगा.”

Happy Birthday bro @ShubmanGill

May you have a blessed year and continue to achieve success in everything you do. Keep shining pic.twitter.com/FtRv4zItsl — Akshar Patel (@akshar2026) September 8, 2023

इस बीच, भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह ने गिल को विश्व कप में शामिल होने पर बधाई दी और उनकी सफलता की कामना की. अक्षर पटेल ने भी उन्होंने युवा क्रिकेटर को अपने जन्मदिन के संदेश में लिखा, “चमकते रहो”.

शुभमन गिल के शानदार करियर पर नजर

साल 2018 के अंडर-19 विश्व कप में धमाकेदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर भारतीय क्रिकेट के मंच पर उभरे शुभमन गिल को उसी साल आईपीएल फ्रेंचाईजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1.8 करोड़ की भारी रकम में खरीदा.

Also read: हॉलीवुड एक्टर भी बना विराट का फैन, किंग कोहली को बताया क्रिकेट का ‘माइकल जॉर्डन’

एक आईपीएल सीजन के बाद ही गिल को 2019 में भारत के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला. गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी 2019 को खेले गए मुकाबले के दौरान भारत के लिए वनडे डेब्यू किया. उसके बाद 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के साथ क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मेट में कदम रखा.

पांच आईपीएल सीजन के बाद गिल को 2023 में तीन जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े में खेले गए मैच के दौरान टी20 अंतराष्ट्रीय फॉर्मेट में डेब्यू करना का मौका मिला.

RECOMMENDED STORIES